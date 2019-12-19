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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,82 artarak 2 trilyon 507,2 milyar liraya yükseldi.

19.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:06 M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,82 artarak 2 trilyon 507,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 13 'ta M3 para arzı, yüzde 0,82 artışla 2 trilyon 507 milyar 238 milyon 205 bin lira oldu.
M3 para arzı, 6 Aralık'ta 2 trilyon 486 milyar 838 milyon 351 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,42 artarak 223 milyar 328 milyon 738 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,39 yükselişle 311 milyar 501 milyon 480 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,23 artarak 908 milyar 452 milyon 533 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,42 yükselerek 802 milyar 703 milyon 130 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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