M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 671,3 milyar liraya yükseldi.
12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 671,3 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,10 yükselişle 2 trilyon 671 milyar 314 milyon 723 bin liraya ulaştı.
M3 para arzı, 28 Şubat'ta 2 trilyon 668 milyar 567 milyon 669 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,95 azalarak 256 milyar 407 milyon 368 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,55 düşüşle 374 milyar 398 milyon 149 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,92 artışla 926 milyar 77 milyon 156 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,28 azalışla 843 milyar 929 milyon 560 bin lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,10 yükselişle 2 trilyon 671 milyar 314 milyon 723 bin liraya ulaştı.
M3 para arzı, 28 Şubat'ta 2 trilyon 668 milyar 567 milyon 669 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,95 azalarak 256 milyar 407 milyon 368 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,55 düşüşle 374 milyar 398 milyon 149 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,92 artışla 926 milyar 77 milyon 156 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,28 azalışla 843 milyar 929 milyon 560 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ekonomi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Ekonomi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ekonomi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ekonomi
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı