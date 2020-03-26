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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,46 artışla 2 trilyon 768,8 milyar liraya yükseldi.

26.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:06
M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,46 artışla 2 trilyon 768,8 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,46 yükselişle 2 trilyon 768 milyar 800 milyon 407 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 13 Mart'ta 2 trilyon 702 milyar 401 milyon 51 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3 artarak 266 milyar 45 milyon 809 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 5,98 yükselişle 416 milyar 372 milyon 772 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,14 artışla 940 milyar 612 milyon 670 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,20 yükselişle 868 milyar 339 milyon 305 bin lira oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi

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