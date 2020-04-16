Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,31 artışla 2 trilyon 874,2 milyar liraya yükseldi.

16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:06
M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,31 artışla 2 trilyon 874,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,31 yükselişle 2 trilyon 874 milyar 234 milyon 42 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 3 Nisan'da 2 trilyon 837 milyar 65 milyon 298 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,77 artarak 289 milyar 331 milyon 801 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 3,07 artışla 422 milyar 57 milyon 520 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,33 artışla 990 milyar 612 milyon 222 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,81 yükselişle 884 milyar 218 milyon 309 bin lira oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye’de üretime başlayacak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye'de üretime başlayacak
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Ekonomi
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Ekonomi ››M3 para arzı arttı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:58: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 16:53: Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:50: ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı - Ekonomi 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:48: Ticaret Bakanlığından "internet alışverişi" uyarısı Açıklaması - Ekonomi 16:28: Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber