M3 Para Arzı Azaldı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:07



15 Kasım 2018 Perşembe 15:07

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,99 azalarak 1 trilyon 985 milyar lira seviyesine geriledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 9 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,99 azalışla 1 trilyon 985 milyar 26 milyon 879 bin liraya indi.M3 para arzı, 2 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 4 milyar 823 milyon 717 bin lira seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,56 artarak 163 milyar 569 milyon 820 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,85 düşüşle 209 milyar 776 milyon 407 bin lira düzeyinde gerçekleşti.Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,12 artışla 796 milyar 393 milyon 265 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,41 azalışla 641 milyar 354 milyon 451 bin lira oldu.