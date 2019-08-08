M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,64 azalarak 2 trilyon 263,6 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 2 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 0,64 azalışla 2 trilyon 263 milyar 603 milyon 734 bin liraya indi. M3 para arzı, 26 Temmuz'da 2 trilyon 278 milyar 104 milyon 976 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,60 artarak 184 milyar 855 milyon 284 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,84 azalışla 278 milyar 63 milyon 878 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,20 artışla 815 milyar 90 milyon 195 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,43 azalarak 751 milyar 875 milyon 194 bin lira oldu.

Kaynak: AA