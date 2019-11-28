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M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,50 azalarak 2 trilyon 464,6 milyar liraya düştü.

28.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:56M3 para arzı azaldı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,50 azalarak 2 trilyon 464,6 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 22 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,50 azalışla 2 trilyon 464 milyar 583 milyon 542 bin liraya indi. M3 para arzı, 15 Kasım'da 2 trilyon 476 milyar 877 milyon 990 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,16 azalarak 220 milyar 123 milyon 724 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,61 azalışla 310 milyar 716 milyon 796 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,04 artarak 881 milyar 256 milyon 949 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,71 azalarak 791 milyar 922 milyon 410 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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