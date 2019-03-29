M3 Para Arzı Şubatta 2,1 Trilyona Ulaştı

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Geniş para arzı M3, şubat sonu itibarıyla yıllık yüzde 22,1 artarak 2 trilyon 70 milyar 783 milyon liraya çıktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Şubat Ayı Parasal Gelişmeleri" verilerini yayımlandı.Buna göre, geniş para arzı M3, Ocak 2019 döneminde yıllık yüzde 20,1 büyümenin ardından şubat döneminde artış gösterdi.M3, şubat sonu itibarıyla yıllık yüzde 22,1 artarak 2 trilyon 70 milyar 783 milyon liraya ulaştı. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 17,6'dan yüzde 20'ye yükseldi.Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2019'da bir önceki aya göre bir miktar gerileyerek yüzde 1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık artış yüzde 13,1'den yüzde 9,9'a geriledi.Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, vadeli mevduatlarınpara arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Şubat 2019'da geniş para arzı M3'de gözlenen yıllık yüzde 22,1 büyümede yüzde 15,6 ile vadelimevduatlardaki artış etkili oldu. Bunu yüzde 4,3 ile vadesiz mevduatlar izledi ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması, yüzde 25,1'i özel sektörden yüzde 3,3'ü genelyönetimden, yüzde 0,8'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,5'i net dış varlıklardan alacaklarda artışşeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 7,6 azalış olarak katkı yaptı.