M4 karayolu nerede? M4 karayolu ile M5 karayolu kimin kontrolünde ve kaç kilometre? M4 karayolu haritası, önemi

M4 karayolu Suriye için önemli noktalardan biri olduğu gibi M5 karayolu da stratejik bir yerde bulunuyor. M4 karayolu haritası ve M5 karayolu önemi ise merak ediliyor. M4 ve M5 karayollarının bir kısmı rejim güçlerinin bir bölümü de muhaliflerin elinde olması nedeniyle büyük çatışmalara yol açıyordu. İşte M5 ve M4 karayolları haritası, M4 karayolu önemi...

İDLİP NEREDE?

Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İdlip , ülkenin kuzey batısında, Hatay'ın batısında bulunuyor. Suriye'de başlayan karışıklıklarla birlikte ortaya çıkan muhalif grupların elinde bulunan şehir, ayrıca rejim güçlerinden kaçan halkın da yaşam alanı.

SERAKİB NEREDE?

İdlip merkezinin doğusunda bulunan en büyük ilçe ve aynı zamanda da stratejik olarak önemli bir noktada bulunuyor. Suriye ordusu, Lazkiye-Halep arasındaki M4 karayolu ile Şam-Halep arasındaki M5 karayolunun kesişim noktasındaki kritik Serakib kentini ele geçirmişti. Muhalifler, Çarşamba günü geniş çaplı bir operasyon başlatarak Serakib kentine tekrar girdi.

M4 KARAYOLU NEREDE VE KAÇ KİLOMETRE?

M4 karayolu, Halep ve Lazkiye'yi birbirine bağlayan ve toplamda 682 kilometre uzunluğundadır. Halep ile Lazkiye arası uzaklık ise 175 kilometredir.

M4'ün önemi ise; rejim güçlerinin elinde bulunan Halep ve Lazkiye şehirlerini birbirne bağlamasıdır. Fakat karayolunun bir kısmı muhalifler kontrolünde bulunan Serakib'den geçiyor. Bu nedenle rejim güçlerinin ulaşımı sekteye uğruyor. Rejim güçlerinin Serakib'i ele geçirmesi ile İdlip tehlikeye girecek.

M4 Karayolu

M5 KARAYOLU NEREDE?

Suriye'de kritik diğer yol ise M5 karayoludur ve Halep'i Şam'a bağlayan, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerden geçer. M5'in, İdlib dışında kalan kısmının tamamı rejim güçlerinin kontrolünde yer alıyor. İdlib tarafındaki bölümünün muhaliflerin elinde olmasıyla rejim güçlerinin Halep'e ulaşımı güçleşiyor.

Uzunluğu ve geçtiği bölge nedeniyle ticaretin can damarı konumunda bulunan M5 karayolu, ülke içerisinde buğday ve pamuk gibi ürünlerin nakliyatının yapılmasını sağlıyordu. Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle ticarette de pay sahibiydi.

M5 karayolunun Halep - Şam arası 356 kilometre iken, tamamı ise toplamda 468 kilometre uzunluğundadır.