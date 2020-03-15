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M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi

M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi.

15.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:46
M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi M4 Karayoolunda ilk Türk ve Rus ortak devriyesi gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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