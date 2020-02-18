Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?

Maalesef kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Malesef nasıl yazılır? Malesef mi, maalesef mi? TDK'ya göre maalesef kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAALESEF NASIL YAZILIR? MAALESEF Mİ, MALESEF Mİ?

Maalesef: Yanlış

Maalesef: Doğru

TDK'YA GÖRE MAALESEF NE DEMEK?

maalesef

zarf, (ma:lesef), Arapça ma?a'l-esef

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf:

"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır." - Nazım Hikmet