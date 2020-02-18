Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?

Maalesef kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Malesef nasıl yazılır? Malesef mi, maalesef mi? TDK'ya göre maalesef kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
MAALESEF NASIL YAZILIR? MAALESEF Mİ, MALESEF Mİ?
Maalesef: Yanlış
Maalesef: Doğru
TDK'YA GÖRE MAALESEF NE DEMEK?
maalesef
zarf, (ma:lesef), Arapça ma?a'l-esef
Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf:
"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır." - Nazım Hikmet