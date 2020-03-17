Maarif UNYT Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı
Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyadaki tek üniversitesi olan Arnavutluk Tiran'daki Maarif University of New York Tirana (UNYT) Üniversitesi, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçti.
17.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:12
Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyadaki tek üniversitesi olan Arnavutluk Tiran 'daki Maarif University of New York Tirana (UNYT) Üniversitesi, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçti.
Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, vakıf, dünyanın dört bir yanındaki okullarında koronavirüse karşı tedbirler almayı sürdürüyor.
Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve okulların tatil edilmesi üzerine Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyadaki tek yükseköğretim kurumu ve Balkanların önde gelen yüksek öğretim kurumlarından olan Tiran'daki Uluslararası UNYT Üniversitesi de uzaktan eğitim altyapısını oluşturarak öğrencilere uzaktan eğitim üzerinden ders vermeye başladı.
"E-Learning Online" sistemiyle 10 sınıfla aynı anda interaktif öğrenme modeline dayalı eğitim yapılabiliyor.
Tamamlanan uzaktan eğitim altyapısıyla öğretmenler, ister evlerinde isterse de üniversiteye gelerek kendileri için oluşturulan özel odalarda öğrencilere bilgisayar üzerinden eğitim verebiliyor.
"Öğrencilerimiz uzaktan eğitimden memnun"
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Arnavutluk'ta 2 haftalığına eğitime ara verildiğini ve bu sürenin uzatılmasının beklendiğini belirterek, "Geçen hafta ülkedeki bütün okullarda eğitime ara verildi. Kapalı alanlardaki toplu faaliyetlere yasak getirildi." ifadelerini kullandı.
Üniversite olarak bilgi teknolojileri birimlerinin çalışmasıyla uzaktan eğitim altyapısı hazırladıklarını aktaran Kocayusufoğlu, şunları kaydetti:
"Öğretim üyelerimize başta iç eğitim verilerek öğrencilerimizi sosyal medya bağlantıları üzerinden bilgilendirdik. E-Learning Online sistemiyle bütün öğrencileri ile iç içe, bütün sorunları aynı anda cevaplayabilen ve hocalarıyla anında iletişim kurabilen bir sistem oluşturduk. Bu hafta ilk dersimizi verdik.
Toplamda 10 sınıfa aynı anda ders verebiliyoruz. Bu sistemi de geliştiriyoruz. Uzaktan eğitimden öğrencilerimiz de çok memnun kaldı. Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik destek konusunda da birimlerimizi oluşturduk ve onlarla birebir de ilgileniyoruz."
Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, vakıf, dünyanın dört bir yanındaki okullarında koronavirüse karşı tedbirler almayı sürdürüyor.
Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve okulların tatil edilmesi üzerine Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyadaki tek yükseköğretim kurumu ve Balkanların önde gelen yüksek öğretim kurumlarından olan Tiran'daki Uluslararası UNYT Üniversitesi de uzaktan eğitim altyapısını oluşturarak öğrencilere uzaktan eğitim üzerinden ders vermeye başladı.
"E-Learning Online" sistemiyle 10 sınıfla aynı anda interaktif öğrenme modeline dayalı eğitim yapılabiliyor.
Tamamlanan uzaktan eğitim altyapısıyla öğretmenler, ister evlerinde isterse de üniversiteye gelerek kendileri için oluşturulan özel odalarda öğrencilere bilgisayar üzerinden eğitim verebiliyor.
"Öğrencilerimiz uzaktan eğitimden memnun"
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Arnavutluk'ta 2 haftalığına eğitime ara verildiğini ve bu sürenin uzatılmasının beklendiğini belirterek, "Geçen hafta ülkedeki bütün okullarda eğitime ara verildi. Kapalı alanlardaki toplu faaliyetlere yasak getirildi." ifadelerini kullandı.
Üniversite olarak bilgi teknolojileri birimlerinin çalışmasıyla uzaktan eğitim altyapısı hazırladıklarını aktaran Kocayusufoğlu, şunları kaydetti:
"Öğretim üyelerimize başta iç eğitim verilerek öğrencilerimizi sosyal medya bağlantıları üzerinden bilgilendirdik. E-Learning Online sistemiyle bütün öğrencileri ile iç içe, bütün sorunları aynı anda cevaplayabilen ve hocalarıyla anında iletişim kurabilen bir sistem oluşturduk. Bu hafta ilk dersimizi verdik.
Toplamda 10 sınıfa aynı anda ders verebiliyoruz. Bu sistemi de geliştiriyoruz. Uzaktan eğitimden öğrencilerimiz de çok memnun kaldı. Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik destek konusunda da birimlerimizi oluşturduk ve onlarla birebir de ilgileniyoruz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Arnavutluk, New York, Türkiye, Tiran, Güncel
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