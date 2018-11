Maarif Vakfı'ndan Afganistan'daki Okulların Devrine İlişkin Açıklama

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23



Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'daki okulların devrine ilişkin, "Afganistan'daki FETÖ iltisaklı 12 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na Devrine Dair Mutabakat Zaptı' 26 Şubat 2018 tarihinde iki ülkenin Eğitim Bakanlarınca imzalanmış ve Nisan ayının ilk haftasında da her iki ülkenin Bakanlar Kurulu'nda onaylanmıştır. İmzalanan anlaşmaya istinaden 70 öğretmenimizin ülkeye intikali sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.Maarif Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki FETÖ ile iltisaklı okulların vakfa devri hakkında şu bilgiler verildi:"Okulların devir süreciyle ilgili ilk olarak, 28 Temmuz 2018'de Cevizcan vilayetinin Şibirgan ilçesinde bulunan FETÖ iltisaklı 1 Kız ve 1 Erkek Lisesi Cevizcan Valisi'nin talimatıyla vilayet güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak Vakfımıza devredilmiştir.Türkiye Maarif Vakfı idareci ve öğretmen kadrosu ile 25 Ağustos 2018 tarihinde okullarda eğitim-öğretime başlanmıştır. FETÖ'den devralınan iki okulda eğitime başlandığı tarihten bu yana personel, işletme giderleri, okulların restorasyonu, renovasyonu ve her türlü eksikliklerinin temini için gerekli insan kaynağı desteği ve finansal destek sağlanmış olup okullarda büyük bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir.12 Kasım 2018'de Afgan güvenlik güçlerinin mahkeme kararıyla Herat vilayetinde bulunan FETÖ iltisaklı iki lise ve iki yurdu teslim alma girişimini engellemeye çalışan FETÖ'nün dışarıdan getirdiği öğrenci görünümlü kişiler Afgan güvenlik güçlerince okuldan uzaklaştırılmıştır. Okullardaki muhasebe, öğrenci evrakları, demirbaşın sayımı ve güvenliğinin temin edilmesinin ardından okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredilecektir.Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Ferhad basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Afganistan arasında yapılan anlaşmanın gereği olarak okulların devrinin meşruiyetini ifade etmiştir."Afganistan'daki FETÖ iltisaklı 12 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na Devrine Dair Mutabakat Zaptı"nın 26 Şubat 2018 tarihinde iki ülkenin Eğitim Bakanlarınca imzalandığı, nisan ayının ilk haftasında da her iki ülkenin Bakanlar Kurulu'nda onaylandığı anımsatılan açıklamada, imzalanan anlaşmaya istinaden 70 öğretmenin ülkeye intikalinin sağlandığı bildirildi.Vakıf açıklamasında, "Afgan Eğitim Bakanlığının mülkiyeti olan Afgan-Türk Okullarının devri, Afgan tarafının 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanan anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin gereğidir ve son olarak Herat'taki FETÖ iltisaklı iki lise ve iki yurdun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmek üzere Afgan güvenlik güçlerince teslim alınması memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.