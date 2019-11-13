Haberler » Güncel » Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut - Haber

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DEAŞ'lılar ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:56Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DEAŞ'lılar ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Maas, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanya'nın DEAŞ'lıları kabul edeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, kaç DEAŞ'lının Almanya'ya iade edileceği yönündeki sorusuna Maas, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ve bu hafta boyunca Türk yetkililerden bilgi aldıkları yanıtını verdi.
Maas, şöyle devam etti:
"Bizim için gerçekten Almanya vatandaşı olup olmadıklarını ve DEAŞ ile ilişkilerinin olup olmadığını görmek, eğer böyle bir ilişki varsa, bu nasıl bir ilişki ve belirli yasaların ihlal edilip edilmediğine bakmak çok önemli. Eğer suç işledilerse o zaman mahkeme önüne çıkıp sorumluluk üstlenmeliler. Tüm bu meselelerin açıklığa kavuşturulması için Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut. Böylece DEAŞ kapsamında suç işleyen kişiler mi söz konusu öğrenebilelim ve uygun bir şekilde sorumluluk üstlensinler."

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:00 Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
21:58 Meclis başkanı şentop chp lideri kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
21:58 Erdoğan ve trump çalışma yemeğinde
21:56 Eski İngiliz askeri görevlisinin cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderildi
21:51 Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi
21:53 İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:01:55