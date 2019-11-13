Haberler » Güncel » Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut - ÜSKÜP - Haber

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut - ÜSKÜP

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DEAŞ'lılar ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

13.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:26
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DEAŞ'lılar ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti 'te temaslarda bulunan Maas, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanya'nın DEAŞ'lıları kabul edeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, kaç DEAŞ'lının Almanya'ya iade edileceği yönündeki sorusuna Maas, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ve bu hafta boyunca Türk yetkililerden bilgi aldıkları yanıtını verdi.
Maas, şöyle devam etti:
"Bizim için gerçekten Almanya vatandaşı olup olmadıklarını ve DEAŞ ile ilişkilerinin olup olmadığını görmek, eğer böyle bir ilişki varsa, bu nasıl bir ilişki ve belirli yasaların ihlal edilip edilmediğine bakmak çok önemli. Eğer suç işledilerse o zaman mahkeme önüne çıkıp sorumluluk üstlenmeliler. Tüm bu meselelerin açıklığa kavuşturulması için Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut. Böylece DEAŞ kapsamında suç işleyen kişiler mi söz konusu öğrenebilelim ve uygun bir şekilde sorumluluk üstlensinler."
Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut - ÜSKÜP

Almanya, Üsküp, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:14 Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı
21:13 Çorum mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor 2
21:13 Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi
21:08 "TurkeyFightsISISandYPG" Twitter gündeminde
21:13 Hastanedeki silahlı kavgada 4 gözaltı
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:15:14