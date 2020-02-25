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"Maaş kesintisi haberleri doğru değil"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine, "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi, SGK'nın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" dedi.

25.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:17
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar, emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine, "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi, SGK'nın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" dedi.

Sayar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığını belirterek, "Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hak kullanılacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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