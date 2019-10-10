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Maas'tan Türkiye'ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi.

10.10.2019 17:17Maas'tan Türkiye'ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekattan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Telefon görüşmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın görüşmede Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin tutumu açıkça dile getirdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas'ın harekatın "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimalinin de dahil olduğu çok olumsuz sonuçlarından" duyduğu kaygıya vurgu yaptığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, askeri harekatı "en sert şekilde kınadığın"" belirtmişti. Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" ifadesini kullanmıştı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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