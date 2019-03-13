13 Mart 2019, 15:22
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Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

Hatay'da 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrenen kadının maaşı kesildi. Devlet yetkililerinden yardım isteyen talihsiz kadın, "Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugün kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

EVLİ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN MAAŞI KESİLMİŞ

İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi.

"DEVLET YETKİLİLERİNDEN YARDIM İSTİYORUM"

Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

Bağkur, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
MERAKLI: İlerki yıllarda ''Batan Türkiye''nin Kısa Tarihi'' yazıldığında batmasının sebeplerinin başında ''Suriyeli Mülteciler'' diye yazılacak.
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CEYCEY : Sen hic evlenme zaten birinin hayatını karartırsın bu tiple
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ASABİ: KAMU GÖREVLİLERİ VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİĞİ YANLIŞ İŞLEMLERİN HESABINI VERMEDİĞİ SÜRECE BU VE BENZERİ OLAYLAR OLMAYA DEVAM EDECEKTİR BİR KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ KOPYALANARAK İCRA İŞLEMİ, ŞİRKET KURMA , KREDİ ÇEKME, GAYRİMEŞRU İŞLER YAPILMAKTA BUNUN HESABI İŞLEMİ YAPANA DEĞİL KİMLİK BİLGİLERİ KULLANILDIĞINDAN DOLAYI MAĞDUR OLAN VATANDAŞA SORULMAKTADIR KAMUDA LAKAYTLIK LAÇKALIK ALMIŞ BAŞINI YÜRÜMÜŞ EĞER BİR HATA YAPAN VARSA HESABINI VERMELİ YAPILAN SUÇUN HESABINI SUÇLUYA SORULMALI MAĞDURA DEĞİL
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SONSÖZ: yazdığım bu yolda olanları rahatsız edebilir lakin haramdır haramdan uzak durun acısı biber acısına benzemez
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ADINIZI YAZIN: Birde hem ölmüş babasının maaşını gemde ölmüş kocasının maaşını alan var çifte vurgun ben buna derim işte soyuyorlar devleti devletin haberi yok hamde dost hayatı yaşıyorlar of babam ne güzel ülke
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