21 Kasım 2018, 10:38
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Maaşını Alamayan İşçi, Hayatını Hiçe Sayıp Vince Çıktı

İstanbul Kartal'da 1 aylık ücretleri ödenmeyen ve işten çıkarılan 20 işçi, eylem yaptı. İşçilerden biri şantiyedeki vinç kulesine çıkarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Kartal'da Dumankaya şantiyesinde çalışan işçiler, ücretleri ödenmeden ve haber verilmeden işten çıkarılmalarına karşı vince çıkarak, tepkilerini gösterdiler. 20 işçiden biri, güvenlik kemeri takmadan yerden metrelerce yükseklikteki vince çıktı. İşçinin arkadaşları, o anları cep telefonuna kaydetti.

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

İnşaat İşçileri Sendikası işçilerin eylemini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sendika, eylem görüntüsüyle birlikte "Kartal Dumankaya şantiyesinde çalışan işçi arkadaşlarımız ücretleri ve diğer alacakları ödenmeden, haber verilmeden işten çıkarılmalarına karşı vince çıkarak, tepkilerini gösterdiler." mesajını paylaştı.

PATRON ŞARTLARI KABUL EDİNCE EYLEM BİTTİ

İşçiyle görüşmek üzere bir polis de vince çıktı. İşçi, alacakları ödenmeden inmemekte ki ısrarını sürdürdü, fakat vincin kabinine geçmeyi kabul etti. Bu arada patronlar bir kez daha asgarileri bugün, elden olmayan ücretleri de yarın ödeyecekleri sözü verdiler. Fakat bunun için işçinin vinçten inmesi koşulunu getirdiler. Kendi aralarında değerlendirme yapan işçiler, bu gelişme üzerine eylemi sonlandırdılar.

İstanbul,Kartal,İşçi
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:38



YORUMLAR (5)
DALO: Durum ciddi benzin 7 TL vergiler çok kazanç yok devlet buna el atmali
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AYSEE: ölseler ailelerinden başka kimsenin umrunda olmucaklar.. birşeyleri elde etmek için riske girmeye değmez..
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ANDSMERO: allah kolaylık versın krizin etkılerı cıkıyor mılletın dayanacak gucu kalmadı artık
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LÜZUMSUZ: işçiler ilaki alacağını alması için bu tür eylemler yapması mı lazım yada ölmesi mi lazım yada rezil edilmesi mi lazım patronlar unutmayın allah var hesaba çekileceksiniz.
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BURAK: O kule var ya o kule..!!))
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