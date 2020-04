Maaşını alan Abdurrahman amca, memnuniyetini askere dua ederek gösterdi Kastamonu 'da jandarma ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 TL'nin dağıtımına başladıKASTAMONU - Kastamonu'da ikamet den ve korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan 1000 TL'lik yardımların da dağıtımına başladı. Kastamonu'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesine çaba gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyorlar.Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsü pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alan Kastamonu Valiliğine bağlı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan Kastamonu'nun merkeze bağlı Koru köyünde ikamet eden Abdurrahman Ahmetoğlu, maaşının çekilmesi istedi. Bunun üzerine Kastamonu'daki banka şubesinden Ahmetoğlu'nun emekli maaşını çeken Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, köye kadar giderek yaşlı şahsın maaşını evine götürdü. Jandarmayı karşısında görerek maaşını teslim alan Abdurrahman Ahmetoğlu, memnuniyetini göstermek için ellerini semaya açarak askerlere dua etti. Jandarma ekipleri, tutanak karşısında Ahmetoğlu'na maaşını teslim etti. Ayrıca jandarma ekipleri, sosyal mesafeyi koruyarak salgının önlenmesi için imza attırdığı kalemi de Ahmetoğlu'na hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı."Şükür maaşımı aldım, Allah askerimize zeval vermesin"85 yaşındaki Abdurrahman Ahmetoğlu, "Bu uygulamayı çok iyi karşıladım, hepsinden Allah razı olsun" dedi.Maaşını çekemediğini anlatan Ahmetoğlu, "Zaten gidemiyorum, birde yasak var dışarı çıkamıyorum. Yalnız kaldım evde. Jandarma, maaşınızı çekip getirmişler, Allah razı olsun onlardan. Bundan daha iyisi yok. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Uygulamadan da çok memnun olduğunu söyleyen Ahmetoğlu, "Uygulama çok doğru. Çok memnunum. Bundan daha iyisi can sağlığı" şeklinde konuştu.Jandarma ekipleri içinde dua eden Ahmetoğlu, "Allah askerimize zeval vermesin, Allah askerimize kötü günler göstertmesin. Bugünlere şükür, maaşımı aldım, şükürler olsun, sizlerden de Allah razı olsun" diye dua etti."Az bir hasarla inşallah eski günlerimize geri döneceğiz"Merkez Koru Köyü Muhtarı aynı zamanda Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ise, şöyle konuştu: "Korona virüs ile mücadelemiz Türkiye'de ve Dünya'da olduğu gibi Kastamonu'da da devam ediyor. Kastamonu Valiliğimizin başkanlığında kurulan komite ile de emniyet müdürlüğü, jandarma teşkilatı, il sağlık müdürlüğü bünyesinde de had safhada devam etmektedir. Bu süreçte biz muhtarlarda görevdeyiz, her daim hazırız. Bu konuda il dışından gelen vatandaşlarımızın bizlere bildirilmesi, il dışından gelenlerin 14 gün boyunca izole altında tutulması konusunda da hassasiyet göstermekteyiz. Köyde yaşamamıza rağmen evden çıkmaları, bağa bahçeye gitmemeleri konusunda da duyarsız ve insanlarımızda gitmiyor. Bu illetten inşallah ülkemiz olarak kurtulacağız. Bugün Abdurrahman amcamızın yaşadığı gibi evinden çıkamayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını muhtarlar olarak karşılasak ta 112, 155 ve 156 jandarma ihbar hattına yaptıkları maaşımızı alamadık çağrısının arından bugün Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız, Abdurrahman abimizin maaşını çekerek kendilerine elden teslim ettiler. Kendileri çok duygulandı, kendileri yaş olarak belki de 85 yaşlarında. Dinç görünseler de bu yasağa uymaları gerekiyor, bu yüzden evden çıkmıyorlar. Evde yalnız yaşıyorlar. Bu uygulamada bu tür insanları, yaşlılarımızı gerçekten mağduriyetten kurtarma noktasında hasiyet gösterecek bir olay, devletimizin burada güçlü bir şekilde çalışmakta. Özellikle Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız, köy muhtarlarıyla iletişim içerisinde. 24 saat görevinin başında. Bu da bizi çok mutlu etmekte. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerimizin Sağlık Bakanımıza varana kadar gerçekten ülke olarak göstermiş oldukları hassas çalışmalarından dolayı da çok az bir hasarla bunu atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz"Öte yandan jandarma ekipleri, Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleriyle birlikte hareket ederek ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan 1000 TL'lik yardımları da daha önceden belirlenen adreslere kadar götürerek teslim etmeye başladı.

Kaynak: İHA