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Maaşını bağışlayan Kıbrıs Gazisi'ne Vali Deniz'den teşekkür

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayan Kıbrıs Gazisi İsmail Bol'u arayarak teşekkür etti.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
Maaşını bağışlayan Kıbrıs Gazisi'ne Vali Deniz'den teşekkür
Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayan Kıbrıs Gazisi İsmail Bol'u arayarak teşekkür etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmail Bol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına gösterdiği duyarlılıkla örnek oldu. Kampanyaya 5 aylık maaşını bağışlayan Kıbrıs Gazisi Bol ile telefonda görüşen Vali Deniz, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birbirimize kenetlenmeli ve destek olmalıyız. Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu günlere sağlam ve güçlü bir şekilde ulaştı. Biz 'Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası' bize bir kez daha Türk milletinin gönlünün zenginliğini, paylaşımcılığını ve her daim devletinin ve milletinin yanında olduğunu gösterdi. Kampanyaya destek olan Kıbrıs Gazimize ve tüm Manisa'lı hemşerilerime teşekkür ediyorum " dedi.

Gazi İsmail Bol'da Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek, "Ülkemizin bu salgından biran önce kurtulması için dua ediyorum ve herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Deniz Ülke, Manisa, Kıbrıs, Güncel
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