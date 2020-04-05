Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
Sivas'ın Zara ilçesinde Vefa Sosyal Destek hattını arayarak emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
05.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:12
Kemal Gökkuş, Zara Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak emekli maaşının çekilmesi talebinde bulundu. Harekete geçen görevliler, Gökkuş'un maaşını çekerek evinde kendisine teslim etti.
Gökkuş, emekli maaşından 500 lirayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Görevliler, örnek davranışından dolayı Gökkuş'a teşekkür ederek parayı kampanya kapsamında açılan hesap numarasına yatırdı.
Kaynak: AA
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