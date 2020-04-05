Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - SİVAS
Sivas'ın Zara ilçesinde Vefa Sosyal Destek hattını arayarak emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
05.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:37
Gökkuş, emekli maaşından 500 lirayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Görevliler, örnek davranışından dolayı Gökkuş'a teşekkür ederek parayı kampanya kapsamında açılan hesap numarasına yatırdı.
Kaynak: AA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel