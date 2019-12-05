Haberler » Ekonomi » İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı - Ekonomi

İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattı inşaatında çalışan işçiler yüklenici firmadan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak eylem yaptı.

05.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına devam edilen Kabataş-Beşiktaş- metro hattı inşaatında çalışan işçiler üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak yüklenici firmanın önünde eylem gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren iş bıraktıklarını belirtilen işçiler maaşlarını alana kadar işbaşı yapmayacaklarını belirtti.

"95 GÜNDÜR MAAŞ ALAMIYORUZ"

İşçiler adına konuşan Gürkan Saygılı, "Yaklaşık 95 gündür maaşlarımızı alamıyoruz. Cuma gününden itibaren işi durdurdular. Yatıyoruz, bize bir açıklama yapan yok maaş konusunda. Burada çalışan herkes gurbetçi. Yerin 70 metre altında çalışıyoruz ancak bizi muhatap alan kimse yok. Yetkililerden bir açıklama ve yardım bekliyoruz. Yaklaşık 300 kişiyiz. Sadece bizim şantiyede 200 kişi var" şeklinde konuştu.

"BUGÜN, YARIN DİYEREK BİZİ OYALIYORLAR"

Karabük'ten gelerek metro şantiyesinde çalışan bir işçi ise, "Ben gurbetçiyim. 95 gündür maaş alamıyorum. Çıkıp bir açıklama yapan yok. 'Bugün, yarın, bugün, yarın' diyerek bizi oyalıyorlar" diye konuştu.

Firma yetkilisi tarafından bir aylık maaşın ödeneceği sözünün verilmesi üzerine işçiler şantiyelerine geri döndü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı

Mecidiyeköy, Beşiktaş, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:14 Borsa, günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
18:03 Talat Ağabeyimizi kaybettik - Ekonomi
17:58 Vetolu termik santral kanunu Meclis’ten geçti - Ekonomi
17:44 New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi
17:34 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:24 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi - Ekonomi
17:03 İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı - Ekonomi
16:18 Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
5.12.2019 18:20:21