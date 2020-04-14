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Maaşlarını alamayan Türk işçiler Kuveyt'te mahsur kaldı

Kuveyt Havalimanının yeni terminal binasında çalışan Türk işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

14.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:08
Kuveyt Havalimanının yeni terminal binasında çalışan Türk işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti. İşçiler, koronavirüs saldıgını nedeniyle Kuveyt'te mahsur kaldıklarını belirtti.
Kuveyt'te de görülen koronavirüs salgını sebebiyle ülkede tüm uçuşlar durduruldu ve kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Alınan bu kararla birlikte, Limak İnşaat'ın Kuveyt Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında çalışan Türk işçiler, ülkede mahsur kaldı. Maaşlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, bazı arkadaşlarına da kısmen ödeme yapıldığını kaydederek, "Maaşlarımızı alamıyoruz. Yıllık izin kullandırdılar. İzin dönüşü imza attırdılar. Meğerse, paramızı aldığımıza dair imzaymış. Ancak almadığımız çok açık" dedi.
Limak İnşaat yetkililerinin günlerce kendileri oyaladıklarını öne süren işçiler, verilen sözlerin tutulmadığını savunarak, "Dönmeyi de düşünmüyoruz, onlar da hakkımızı vermeyi düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı. Sözleşmelerinde bulundukları bölgede salgın hastalığın görülmesi durumunda iş akdinin fesih edilmesine ilişkin madde olduğunu söyleyen işçiler, "Üstelik bizi borçlu çıkardılar" dedi.
(İHA) Maaşlarını alamayan Türk işçiler Kuveyt’te mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Limak Holding, Kuveyt, Güncel
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