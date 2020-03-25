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Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşları emniyet mensupları tarafından evlerinde teslim edildi.

25.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:09
Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti
Tokat 'ın Niksar ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşları emniyet mensupları tarafından evlerinde teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlama yasağı sürerken, Niksar'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları emniyet mensupları tarafından banka ve PTT şubelerinden çekilerek elden teslim ediliyor.

Vefa ve Sosyal Destek Grubu projesi kapsamında, Niksar İlçe Kaymakamlığının yapmış olduğu çalışmayla görevlendirilen emniyet personeli, yaşlı vatandaşların evine giderek dilekçeyle imzasını alıyor. Daha sonra banka ve PTT şubesine geçen polisler burada görevli personelle birlikte çekilen yaşlıların maaşlarını bizzat vatandaşların evlerine giderek elden teslim ediyorlar.

Yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirten yaşlı vatandaşlar "Allah devletimize zeval vermesin, güzel bir uygulama. Sokağa çıkamıyoruz maaşlarımızı devletimiz evimize kadar getiriyor Allah razı olsun hepsinden" dediler.

Maaşlarını teslim alan yaşlı vatandaşlara, polis ekipleri de evden çıkmamaları ve herhangi bir ihtiyaçları olduğu takdirde 155 polis hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundu. - TOKAT
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Niksar, Banka, Tokat, Güncel

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