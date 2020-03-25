Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Maaşlarını evlerinde aldılar - Haberler

Maaşlarını evlerinde aldılar

KÜTAHYA'da 65 yaş yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanların maaşları, evlerine giden PTT çalışanları tarafından elden teslim ediliyor.

25.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:38
Maaşlarını evlerinde aldılar

KÜTAHYA'da 65 yaş yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanların maaşları, evlerine giden PTT çalışanları tarafından elden teslim ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya 'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. PTT görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu masasına başvuranların maaşlarını, polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor. PTT görevlileri evlerde vatandaşların kimlik tespitini yaptıktan sonra hesaplarında olan maaşlar elden teslim ediyor. Maaşlarını alanlara, polis ekipleri de evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Uygulamanın sadece 65 yaş ve üstü ile yardımcı olacak hiçbir yakını olmayanları kapsadığı kaydedildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kütahya, PTT, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı Haberler
Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı - Haber 11:30: Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar - Haber 11:30: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 11:30: İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor - Haber 11:30: Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 11:26: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber