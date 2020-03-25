Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Maaşlarını evlerinde aldılar - Haberler

Maaşlarını evlerinde aldılar

KÜTAHYA Valiliği koordinasyonunda 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmadığı için maaşlarını çekemeyenlere, polis ekipleri eşliğinde PTT çalışanları tarafından evlerinde ödendi.

25.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Maaşlarını evlerinde aldılar

KÜTAHYA Valiliği koordinasyonunda 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmadığı için maaşlarını çekemeyenlere, polis ekipleri eşliğinde PTT çalışanları tarafından evlerinde ödendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle verdiği 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya 'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başladı. Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek masasına müracaat ederek kimsesi olmayanların maaşlarını PTT görevlileri polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor. PTT görevlileri evlerde vatandaşların kimlik tespitini yaptıktan sonra hesaplarında olan maaşlar elden teslim ediliyor. Maaşlarını alan vatandaşlara polis ekipleri evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamanın sadece 65 yaşı üstü ve yardımcı olacak hiçbir yakını olmayan vatandaşlara yapılacağı öğrenildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kütahya Valiliği, Kütahya, Polis, PTT, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı - Haber 13:26: Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 14 kişiye para cezası - Haber 13:25: Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk vatandaşı tahliye edildi - Haber 13:25: TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak - Haber 13:25: Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber