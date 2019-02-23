Ünlü sanatçı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mabel-matiz/' title='Mabel Matiz'>Mabel Matiz</a>'in 66 yaşındaki <a class='keyword' href='/kibris/' title='Kıbrıs'>Kıbrıs</a> Gazisi babası <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ali-karaca-3583/' title='Ali Karaca'>Ali Karaca</a> hayatını kaybetti. Sanatçı gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı. Ünlü sanatçı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mabel-matiz/' title='Mabel Matiz'>Mabel Matiz</a>'in babası <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ali-karaca-3583/' title='Ali Karaca'>Ali Karaca</a> memleketi Mersin'in <a class='keyword' href='/erdemli/' title='Erdemli'>Erdemli</a> ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ali-karaca-3583/' title='Ali Karaca'>Ali Karaca</a>'nın cenazesi bugün Tömük Mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/jandarma/' title='Jandarma'>Jandarma</a> Komutanı binbaşı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-derin/' title='Mehmet Derin'>Mehmet Derin</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mersinli/' title='Mersinli'>Mersinli</a> Gaziler katıldı. Törende Sanatçı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mabel-matiz/' title='Mabel Matiz'>Mabel Matiz</a> gözyaşlarını tutamadı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi <a class='keyword' href='/ali-karaca-3583/' title='Ali Karaca'>Ali Karaca</a> dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.<br><br>(Oktay İnce/İHA)