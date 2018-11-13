13 Kasım 2018, 14:50
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Mabel Matiz'den, Dayak Yediğini İddia Eden Yakın Arkadaşı Sılaya Destek

Son dönemde pop müziğe damgasını vuran Mabel Matiz, Jolly Joker'de muhteşem bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahneden şiddet gördüğünü iddia eden arkadaşı Sıla'ya da destek mesajı verdi.

Farklı tarzı ve sesiyle son dönem pop dünyasında fırtınalar estiren Mabel Matiz önceki gün yaklaşık 500 kişiye unutulmaz bir konser verirken, birlikte düet yaptığı yakın arkadaşı Sıla'ya da sahneden destek verdi.

"ŞİDDETE SESSİZ KALMAYIN"

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı arkadaşı Sıla'ya 'geçmiş olsun' diyen Mabel Matiz, "Siz siz olun şiddete asla sessiz kalmayın" dedi. Mabel Matiz ve Sıla 'Muhbir' şarkısını birlikte yazmış ve seslendirmişlerdi. İkilinin yakın arkadaş olduğu biliniyor.

"800 YIL GEÇSE DE SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Şarkı aralarında Atatürk'ü de unutmayan şarkıcı 'İzmir'in Kavakları' şarkısının ardından "Onu öyle çok özlüyoruz ki. Ona öylesine büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz ki. 15 dakika görebilmek için bir çok şeyden vazgeçebilirdim. Ölümünün sekseninci yıl dönümünde Ulu Önder'imizi her şeyden öte hasretle anıyorum. 80 değil 800 yıl geçse de evlatların seni asla unutmayacak" diyerek salonda alkış tufanı kopardı.

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13 Kasım 2018 Salı 14:50



YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: virgül anlam karışıklığını önlemek için konmuş zaten
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AKIL: BU BAŞLIĞI KİM ATTI . SILAYI MABEL DÖVDÜ GİBİ
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VİRGÜL : Başlığa göre sıla mabel matizi dövmüş
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MUSA: Başlığı oyle bi atmissinizki sanki mabel matiz kadın dovmus gibi
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