Mabel Matiz'in Sıradaki Durakları Çanakkale Ve Edirne

Bu yıl verdiği kapalı gişe konserleri ile büyük beğeni toplayan ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Mabel Matiz'in Çanakkale ve Edirne konserleri de merakla bekleniyor.

Müziği ve tarzıyla son zamanların en beğenilen isimlerinden olan Mabel Matiz, tüm albümlerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Mabel Matiz 15 Aralık'ta Çanakkale Aqua Hall, 22 Aralık'ta ise Gloria Park Edirne'de hayranları ile bir araya gelecek.