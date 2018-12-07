07 Aralık 2018, 08:08
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Mabel Matiz'in Sıradaki Durakları Çanakkale Ve Edirne

Mabel Matiz

Kerki ve Solfej ile çıktığı turne kapsamında il il dolaşan Mabel Matiz, 15 Aralık'ta Çanakkale, 22 aralık'ta ise Edirne'de sevenleriyle buluşuyor.

Bu yıl verdiği kapalı gişe konserleri ile büyük beğeni toplayan ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Mabel Matiz'in Çanakkale ve Edirne konserleri de merakla bekleniyor.

Müziği ve tarzıyla son zamanların en beğenilen isimlerinden olan Mabel Matiz, tüm albümlerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Mabel Matiz 15 Aralık'ta Çanakkale Aqua Hall, 22 Aralık'ta ise Gloria Park Edirne'de hayranları ile bir araya gelecek.

Aralık,Edirne,Çanakkale,Mabel Matiz
07 Aralık 2018 Cuma 08:08