Mabel Matiz Viyana'yı Fethetti

Türkiye konserlerinde olduğu gibi Viyana'da da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Matiz'in sıradaki durakları ise Çanakkale ve Edirne.

Bu yıl verdiği kapalı gişe konserleri ile büyük beğeni toplayan ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Mabel Matiz'in Çanakkale ve Edirne konserleri için geri sayım başladı. Müziği ve tarzıyla son zamanların en beğenilen isimlerinden olan Mabel Matiz, tüm albümlerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Mabel Matiz 15 Aralık'ta Çanakkale Aqua Hall, 22 Aralık'ta ise Gloria Park Edirne'de hayranları ile bir araya gelecek.