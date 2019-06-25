MABEM'in başarı geleneği bozulmadı

Açıklanan sonuçlara göre MABEM'de eğitim gören 4 öğrenci 500 tam puan aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan ve elde ettiği başarılarla gençlerin geleceklerine olumlu anlamda yön veren MABEM, Liselere Giriş Sınavı'ndan da ( LGS ) büyük bir başarıyla çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin gençlerin geleceğine olumlu anlamda yön vermek, liselere ve üniversitelere hazırlıklarında yol gösterici olmak amacıyla hayata geçirdiği MABEM kursları, başarı çıtasını her yıl bir kat daha yükseğe taşıdı. Değişen sınav sistemlerine öğrencilerini en iyi şekilde hazırlayan ve uzman eğitici kadrosuyla eğitimlerine katkı sağlayan MABEM'lerde liselere hazırlık kursu alan öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MABEM'de öğrenim gören gençlerin başarısı, Manisa'yı gururlandırdı.

4 Öğrenci Tam Puan Aldı

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MABEM öğrencileri Mert Kırmacı, Utku Babaç, Yavuz Pehlivan ve Ali Kaan Destici üstün başarı göstererek 500 tam puanla Türkiye birincisi oldular ve Türkiye'nin en saygın liselerine yerleşme şansını yakaladılar. Bunun yanı sıra Manisa'nın 17 ilçesindeki MABEM'lerde eğitim gören 250'den fazla öğrenci de Fen Liselerine yerleşebilecek başarı yüzdesinin içinde yer aldılar. MABEM'in her zaman Manisa'da ilkleri yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün , yerleştirme sonuçlarında da en güzel başarıların elde edileceğinden şüphesinin olmadığını belirterek, "Bizlere ve ailelerine büyük gururlar yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında da yine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" dedi.