MABEM Öğretmenlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede görev yapan MABEM Öğretmenlerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Kültür Merkezi Lale Salonundaki eğitim programına, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, Büyükşehir Belediyesi MABEM Sorumluları ve öğretmenler katıldı.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, en önemli değerin insan olduğu bilinciyle hareket ederek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini sık sık düzenlediklerini belirtti. Akbaş, "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimiz devam ediyor. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim hizmeti kendi bünyemizde bulunan uzman arkadaşlarımız tarafından veriliyor. 2018 yılında kendi bünyemizde bulunan 10 tane uzmanımızı görevlendirdik. 2019 yılında da bu sayıyı artırmak istiyoruz" dedi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'ın konuşmasının ardından personellere, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hilal Kutluyer ve İş Yeri Hekimi Dr. Tülay Lağarlı tarafından öğretmenlere iş yerinde karşılaşabilecekleri riskler anlatılarak bu konuda almaları gereken tedbirler anlatıldı.