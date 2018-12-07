Mabesem'den Tek Perdelik Oyun

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından "Dünyada Tek Başına" adlı tiyatro oyunu Malatyalı sanatseverlerle buluştu.

Konserler, sergiler, fuarların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MABESEM oyuncuları tarafından tiyatro oyunları da sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda sahnelenen, MABESEM bünyesinde yer alan deneyimli oyuncuların sergilediği tek perdelik "Dünyada Tek Başına" adlı oyun büyük ilgi gördü. Hatice Görgeç'in yönettiği oyunda Handenur Korkutata başrol, Can Zeynel Güneş de yardımcı oyuncu rolünü oynadı. Oyunun koreografisinde ise Hatice Görgeç, Gizem Nur Karslı, Esra Yıldırım, Esra Öncüler, Bahar Er, Ahsen Kılıç, Nesibe Akbaş ve Sümeyye Bayındır rol aldı.

Beğeniyle seyredilen oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı.