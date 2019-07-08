Maç analiz uzmanı, sosyal medyadan tanıştığı genç kadını eve kilitleyip zorla birlikte oldu

İstanbul'da, bir spor kulübünde çalışan maç analiz uzmanı internet üzerinden tanıştığı genç kadının birliktelik teklifini reddetmesi üzerine genç kadın ile zorla birlikte oldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, genç kadına zorla cinsel saldırıda bulunan şahısın attığı mesajlar delil kabul edilerek "nitelikli cinsel saldırı suçlarından" tutuklanmasına karar verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre olay 30 Haziran'da yaşandı. A.K., sosyal medyada tanıştığı Beyza A. (28) ile Taksim'de bir mekanda buluştu. İkili sonra A.K.'nin evine gitti. İddiaya göre A.K., genç kadınla birliktelik yaşamak istedi. Beyza A., teklifi reddedip evden çıkmak isteyince A.K., kapıyı kilitleyip genç kadınla zorla birlikte oldu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah evden çıkan Beyza A., A.K.'ya, "Beni istemediğim bir birlikteliğe zorladın. Hem de döverek ve hapsederek" şeklinde mesaj attı. A.K. ise mesaja, "Geçmedik mi bunu" şeklinde yanıt verdi. Kadının şikayeti üzerine A.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mesajları delil kabul edip, A.K.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından' tutuklanmasına karar verdi.