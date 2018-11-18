Maç Biletleri Kulüp Başkanından

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un başkanı Mehmet Yüksel
, "Balıkesirspor
Baltok maçına gelmek isteyen taraftarların, özellikle demir çelik işçilerinin biletlerini ben alacağım." dedi.
Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ligde sadece bir puan alabildiklerini ve acilen galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Alt yapı oyucularının maç kazanacak kalitede olduğuna işaret eden Yüksel, şunları söyledi:
"Ancak bir türlü bu gerçekleşemiyor. Maçlara iyi başlıyoruz, bir hata sonucu gelen golden sonra maçı bırakıyor ve farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrılıyoruz. Buna son vermemiz gerekiyor. Bu hafta teknik direktör değişikliğine gittik. Bu kan değişikliği umarım yararlı olacaktır. Bunun yanında, taraftara çok ihtiyacımız var. Bu nedenle taraftarı stada çekecek çalışmalar da yapıyoruz. Bunun ilkini bizzat üstlendim. 23 Kasım Cuma günü sahamızda oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçına gelmek isteyen taraftarların, özellikle demir çelik işçilerinin biletlerini ben alacağım. Maçı izlemek isteyenler, Passolig'leri ile kulübe gelsinler, yüklemeleri yapılacaktır."
Hazırlıklar sürüyor
Kardemir Karabükspor, 23 Kasım Cuma günü Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çamlık
Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetimindeki idman, ısınma koşusuyla başladı.
Pas ve şut çalışmasıyla devam eden 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı süren Berkay
Yılmaz ve Yusuf Akbulut
'un katılmadığı antrenmanda, Emre Eser takımdan ayrı koşu yaptı.
İşçi,Balıkesirspor,Mehmet Yüksel
18 Kasım 2018 Pazar 15:31