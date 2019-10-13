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Maç bitti kavga başladı

- Maç bitti kavga başladı Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktıKAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.

13.10.2019 17:56
- Maç bitti kavga başladı
Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı
KAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.
Kayseri Argıncık Stadı'ndaki 2 numaralı sahada oynanan Yavuzspor - Başakpınar Belediyespor 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince saha içi karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
Maç bitti kavga başladı

Spor

Kaynak: İHA

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