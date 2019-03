Mac İçin Microsoft Defender, Defender Windows'tan Mac'e Atladı!

Kaynak: Teknotalk.com

Microsoft Defender for MAC Public PreviewMac için Microsoft Defender, Windows'taki güvenlik uygulaması şimdi MAC için kullanılacak.Chrome ve Firefox için Windows Defender eklentilerini başlattıktan birkaç gün sonra Microsoft; virüsten koruma yazılımını Mac'ten başlayarak daha fazla platforma getiriyor. Elbette şimdi Windows Defender olarak adlandırmak artık doğru değil, Şimdi o Microsoft Defender!Kurumsal müşteriler macOS Mojave, macOS High Sierra veya macOS Sierra kullanan cihazlarında bugünden başlayarak Mac için Defender ATP'nin erken bir önizlemesine erişebilirler. Aynı önleyici koruma özellikleriyle ihlal tespiti, ve otomatik sorgulama, yanıt vermeyen araçları inceleme gibi Windows muadili özellikleri var. Mac için Office gibi, Microsoft Defender da en yeni özellikleri ve zamanında düzeltmeleri sağlamak için Microsoft'un AutoUpdate yazılımına bağlanacak.Kötü amaçlı yazılımların son yıllarda artmasıyla birlikte MacOS saldırılara karşı çok daha savunmasız kalıyor. Bunu göz önüne alan Microsoft Defender uygulamasını farklı platformlarda genişletmeye çalışıyor. MAC ile başlaması teorik olarak hem Windows hem de Mac sistemlerini yöneten BT yöneticilerinin işini oldukça kolaylaştırıyor.Ancak tüketici sürümünün olup olmayacağı, en azından yakın gelecekte çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil.Ayrıca, lansman önizleme modunda yeni bir Tehdit ve Güvenlik Açığı Yönetimi (TVM) özelliği de getiriyor. TVM gerçek zamanlı görüşlerin bir karışımını, olay incelemeleri sırasında ek içerik ve dahili bir düzeltme süreci kullanarak yöneticileri sistem açıklarına karşı uyarmak için tasarlanmış görünüyor.