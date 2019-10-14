Haberler » Spor » Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı...

Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı...

Isparta'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları'nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik'e destek sloganları attılar.

14.10.2019 14:55Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine
Isparta'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları'nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik'e destek sloganları attılar.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı bu kez spor camiasında destekleyen öğrenciler, takımlarına destek için bulundukları tribünden, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attılar.

Isparta'da Doğa Koleji ile Final Okulları arasında yapılan maçlarda, mücadele ön plana çıkarken, 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşma öncesinde Mehmetçik'e tezahürata başlayan öğrenciler, maç boyu TSK'ya destek sloganlarını sürdürdüler. - ISPARTA

Isparta, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:07 Bellona kayseri basketbol'un yeni transferi kübra, sağlık kontrolünden geçti
17:04 Balıkesirspor'a isim sponsoru
17:00 Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi
16:58 Basketbol şampiyonlar ligi'nde perde açılıyor
16:50 Çeşme'de yelkenler çocuklar için açıldı
16:49 Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı'nda yaşanacak
16:46 Federer'i yoğun bir yaz bekliyor
14.10.2019 17:16:21