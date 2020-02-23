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Maç izlerken kalp krizi geçirdi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

23.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:28Maç izlerken kalp krizi geçirdi
Trabzon'un ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş- derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida'nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek. - TRABZON

Trabzonspor, Kalp Krizi, Beşiktaş, Düzköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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