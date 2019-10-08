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Maç öncesi başkana jest

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Körfez Eğitim ve Gelişim Spor takımı, Belediye Başkanı Deveciler'e teşekkür pankartı açtı.

08.10.2019 11:11Maç öncesi başkana jest
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Körfez Eğitim ve Gelişim Spor takımı, Belediye Başkanı Deveciler'e teşekkür pankartı açtı.

1 . Amatör Lig'de mücadele eden Körfez Eğitim ve Gelişim Spor futbol takımı, Akçay Sarıkız takımıyla yapacakları müsabaka öncesi sahaya Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür pankartıyla çıktı.

Başkan Deveciler'in spor ve sporcuyu destekleyen proje ve yardımlarının takdire layık olduğunu ifade eden Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü yönetimi, başta Başkan Neşe Birituna olmak üzere, Genel Koordinatör Coşkun Birituna ve yönetim Akçay Sarıkız maçı öncesi Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti.

Amatör lig Futbol, Bayan Voleybol, Bayan Futbol, Genç ve Yıldız Kızlar, ve alt yapı başta olmak üzere çeşitli branşlarda yaklaşık 500 lisanslı sporcusu bulunan Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü'nün 200 faal sporcusu bulunuyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Futbol, Körfez, Spor

Kaynak: İHA

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