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Maç öncesi dezenfektan ikramı

Tokat'ta oynanan TFF 3. Lig maçı öncesinde statta bulunan futbolcu, yönetici ve görevlilerin elleri dezenfektan ile temizlendi.

15.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:06
Maç öncesi dezenfektan ikramı
Tokat 'ta oynanan TFF 3. Lig maçı öncesinde statta bulunan futbolcu, yönetici ve görevlilerin elleri dezenfektan ile temizlendi.

Tüm ülkede korona virüs tedbirleri nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Tokatspor TFF 3. Lig'in 28. haftasında sahasında İzmir ekibi 1928 Bucaspor'u konuk etti. Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 15.00'da başlayan maç öncesinde statta bulunan futbolcu, güvenlik güçleri, saha personeli ve kulüp yöneticilerinin elleri dezenfektan ile temizlendi. Tokatspor AŞ Güvenlik Sorumlusu Abdullah Yaman tarafından yapılan dezenfektan ikramı statta bulunan herkese uygulandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Tokat, Spor

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