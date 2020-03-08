Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar
Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.
08.03.2020 13:03
Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.
Hakkari Amatör Futbol Ligi'nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi'nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.
Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular. - HAKKARİ
Hakkari Amatör Futbol Ligi'nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi'nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.
Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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