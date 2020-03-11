Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar
TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.
11.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:21
TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.
Ligin 27. haftasında Adana Demirspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle TFF yetkilileri maç öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıktı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında artık liglerde oynanacak maçlar öncesi el dezenfeksiyonunun uygulanacağı öğrenildi. - ADANA
Ligin 27. haftasında Adana Demirspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle TFF yetkilileri maç öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıktı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında artık liglerde oynanacak maçlar öncesi el dezenfeksiyonunun uygulanacağı öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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