Menü
Haberler ›› Spor ››Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar - Spor

Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar

TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.

11.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:21
Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar
TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle TFF yetkilileri maç öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıktı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında artık liglerde oynanacak maçlar öncesi el dezenfeksiyonunun uygulanacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Spor
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Spor
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Spor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı