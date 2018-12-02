Maç Öncesi Namaz

Karabük
'te bir futbol karşılaşması öncesi namaz kılan oyuncunun görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye
Masterler Veteranlar Futbol
Ligi'nde (TMVFL) Batı Karadeniz Bölgesi
maçında Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar Takımı, Bartın
Şehit Uğur Akyer Masterler Takımı'nı konuk etti. Soğuksu Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın oyuncusu sahanın kenarında namaz kıldı. Tribünden kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bu görüntü büyük ilgi gördü.
(İHA)
Karabük,Futbol
02 Aralık 2018 Pazar 11:06