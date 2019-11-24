Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi Öğretmenler Günü nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.



Karşılaşma öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nın final maçında Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'ndaki öğretmenlere çiçek ve plaket verdi. Ayrıca turuncu-yeşilli futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4'üncü hakem Şeref Taştan'a çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA