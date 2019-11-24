Haberler » Spor » Maç öncesi öğretmenlere çiçek - Spor

Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi Öğretmenler Günü nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.

24.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:46Maç öncesi öğretmenlere çiçek
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi Öğretmenler Günü nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.

Karşılaşma öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nın final maçında Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'ndaki öğretmenlere çiçek ve plaket verdi. Ayrıca turuncu-yeşilli futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4'üncü hakem Şeref Taştan'a çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:26 Gençlerbirliği: 1-2
18:26 Maçın ardından
18:25 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
18:24 Eskişehirspor'un yeni başkanı Mustafa Akgören oldu
18:17 Eskişehirspor yeni başkanını seçti
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
16:02 Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
15:55 Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!
15:09 Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!
14:43 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
24.11.2019 18:31:16