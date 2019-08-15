Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı

Liverpool - Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz ve tribünde onun fotoğraflarını çeken 4 arkadaşı gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçirdikten sonra adliyeye sevk edilen YouTuberın Instagram hesabı kapatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Maçın başladığı ilk dakikalarda güvenlik görevlilerini aşarak üzerinde küfürlü bir mesaj yazan tişörtüyle sahaya giren fenomen, güvenliklerin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Yılmaz ve onu sahada görüntüleyen 4 arkadaşı ise gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren fenomen ve arkadaşları emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HESABI KAPATILDI

Sahadan emniyet görevlilerinin çıkardığı fenomen geceyi karakolda geçirdi. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan fenomenin, Instagram hesabı da kapatıldı.

SANİYE 20 TAKİPÇİ KAYBEDİYOR

Ali Abdülselam Yılmaz'ın dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264'e düştü. Bir gecede 57 bin 777 abone kaybeden fenomen, saniyede 20 takipçi kaybetmeye devam ediyor.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Polis Merkezi'nde ifade veren YouTuber ilk ifadesinde şunları söyledi: "Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok."