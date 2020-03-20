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Maç Özeti: Bayern Münih 2 - 1 FC Nantes

2001-02 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplar aşaması ikinci turunda FC Nantes, Münih'e gidiyor. Olympiastadion München'te oynanan maçta Hassan Ahamada attığı golle Nantes'i öne geçirirken, Münih Jens Jeremies ve Claudio Pizarro'nun golleriyle geriden gelerek maçı 2-1 kazanıyor.

20.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:00
2001-02 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplar aşaması ikinci turunda FC Nantes , Münih 'e gidiyor. Olympiastadion München'te oynanan maçta Hassan Ahamada attığı golle Nantes'i öne geçirirken, Münih Jens Jeremies ve Claudio Pizarro'nun golleriyle geriden gelerek maçı 2-1 kazanıyor. Maç Özeti: Bayern Münih 2 - 1 FC Nantes

Kaynak: Dugout

Etiketler : Nantes, Münih, Spor

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