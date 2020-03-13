Maç Özeti: Chelsea 0 - 3 Bayern Münih
UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda Londra ekibi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih serinin ilk maçında deplasmanda Maviler'i 3-0 mağlup etti. Serge Gnabry ve Robert Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih Stamford Bridge'ta 3 farkla kazanarak serinin ikinci maçı için büyük avantaj elde etti.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda Londra ekibi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih serinin ilk maçında deplasmanda Maviler'i 3-0 mağlup etti. Serge Gnabry ve Robert Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih Stamford Bridge'ta 3 farkla kazanarak serinin ikinci maçı için büyük avantaj elde etti.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Robert Lewandowski, Stamford Bridge, Bayern Münih, Chelsea, Spor
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